روبرتو كارلوس: نيمار جاهز لقيادة السامبا إلى المجد

يعتقد اللاعب البرازيلي السابق روبرتو كارلوس أن مواطنه نيمار أصبح جاهزا بشكل أكبر للتألق في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، التي يتطلع المنتخب البرازيلي للفوز فيها بلقبه العالمي السادس.

وقال اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني في مقابلة يوم الثلاثاء مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة الروسية موسكو: نيمار يدرك حجم الضغط الموجود، لقد قام بكل ما يمكنه من أجل أن يقع كل هذا الضغط عليه، تاريخ نيمار يجعله أحد أفضل اللاعبين في البطولة.

وأضاف قائلا: أرغب في أن يتمكن نيمار من الاستمتاع وأن يكون أحد أفضل اللاعبين في البطولة بالطبع بجانب كريستيانو، أتمنى أن يكون نيمار هو نجم البرازيل وأن يسجل العديد من الأهداف.

ونيمار هو النجم الأول للمنتخب البرازيلي ويشارك في المونديال هذا العام وهو في أوج جاهزيته الفنية رغم خضوعه لعملية جراحية في القدم في مارس الماضي.

وبسبب الإصابة، غاب نيمار ثلاثة أشهر عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه عاد للظهور مؤخرا مع البرازيل بمستوى عال للغاية.

وتواجه البرازيل كل من سويسرا وكوستاريكا وصربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة في المونديال، الذي تعتبر إحدى الدول المرشحة بقوة للفوز بلقبه.