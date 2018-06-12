رونالدو: حان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم

يرى اللاعب البرازيلي السابق رونالدو بطل المونديال مرتين أنه حانت لحظة عودة البرازيل للفوز بكأس العالم بعد غيابها عن اللقب العالمي 16 عاماً.



وقال رونالدو اللاعب السابق لبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين يوم الثلاثاء خلال حدث دعائي في العاصمة الروسية موسكو: مرشحتي الأولى هي البرازيل بالطبع، وهذا ليس لأنني برازيلي، ولكن لأنها تلعب بشكل جيد للغاية، وأضاف اللاعب الدولي السابق (41 عاماً) "مر وقت طويل منذ العام 2002، لقد حان الوقت.



وفاز رونالدو بالمونديال مع البرازيل في عامي 1994 و2002 وسجل 15 هدفا في هذه البطولة، ويأتي في المركز الثاني لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعد الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل هدفه السادس عشر في مونديال البرازيل 2014.



وحضر رونالدو برفقة المهاجم الروسي السابق أندري أرشافين حفل افتتاح مركزا تجاريا جديدا لشركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية في موسكو.

وبالإضافة إلى البرازيل، يرشح رونالدو إسبانيا وألمانيا للفوز بالمونديال أيضا.



وأشار رونالدو إلى أن ألمانيا دائما تتمتع بالقوة، وكان النجم البرازيلي هو صاحب الهدفين اللذين فاز بهما منتخب بلاده على نظيره الألماني في نهائي مونديال كوريا واليابان 2002 ليفوز باللقب العالمي الخامس له في تاريخه.