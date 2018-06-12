لاعبو سبورتينغ يتبعون خطى مدرب الهلال ويطلبون الرحيل

قرر عدد من لاعبي فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم مغادرة النادي قبل انتهاء عقودهم وذلك بعد الاعتداء الذي تعرض له أعضاء الفريق من قبل بعض المشجعين المشاغبين.

وأكد برونو كارفالو رئيس النادي يوم الثلاثاء أن باس دوست ووليام كارفالو وبرونو فيرنانديز وجيلسون مارتينز هم أحدث المنضمين لقائمة الراغبين في الرحيل عن النادي والتي من الممكن أن تتزايد.

وكان حارس المرمى روي باتريسيو وزميله دانيال بودينس طلبا بالفعل فسخ عقديهما مع النادي. وأشارت وسائل الإعلام البرتغالية إلى وجود "هجرة جماعية" عن الفريق وتوقعت تفاقم الخسائر.



وإضافة للاعبين الراغبين في الرحيل ، فقد الفريق مدربه خورخي جيسوس الذي رحل إلى الهلال السعودي وأعضاء آخرين بالطاقم التدريبي كما رحل عدد من المسؤولين عن مناصبهم في النادي العريق.



ويتواجد باتريسيو وكارفالو ومارتينز وفيرنانديز ضمن صفوف المنتخب البرتغالي الذي يستعد في روسيا حاليا لخوض فعاليات كأس العالم 2018 ، والتي تنطلق بعد غد الخميس.



وكان عدد كبير من الملثمون اقتحموا مركز تدريبات الفريق في ألكوتشيتي بالقرب من لشبونة في 15 مايو الماضي واقتحموا غرف تغيير ملابس الفريق واعتدوا على عدد من اللاعبين وأعضاء الطاقم التدريبي.



وأصيب باس دوست (29 عاماً) بجروح عديدة في الرأس. وقال باتريسيو ، في خطاب إلى النادي نشرته وسائل الإعلام : نخاف جميعا على أرواحنا.