مدرب نيجيريا يخشى تأثير الصيام على لاعبيه

أعرب الألماني جيرنو روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري عن خشيته من أن يكون للصيام خلال شهر رمضان تأثيرا سلبيا على لاعبيه في بداية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال روهر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): في المباراة الأولى لن يكون سهلا تفادي هذا الأمر. ويوجد عدد كبير من اللاعبين المسلمين في المنتخب النيجيري، الذين يلتزمون بأداء فريضة الصيام خلال شهر رمضان.



وسيخوض المنتخب النيجيري أولى مبارياته في المونديال أمام كرواتيا قبل يوم السبت القادم.

وأضاف المدرب الألماني (64 عاماً) قائلا: فقدان الطاقة لا يمكن موازنته خلال فترة قصيرة، هذا ما سنواجهه خلال المباراة الأولى.