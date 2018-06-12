هيدرسفيلد يضم المصري رمضان صبحي

أعلن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي يوم الثلاثاء عن ضم الجناح المصري الدولي رمضان صبحي من صفوف ستوك سيتي مقابل خمسة ملايين و700 الف جنيه استرليني بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

ويشارك صبحي (21 عاماً) مع المنتخب المصري في مونديال روسيا، كما لعب صبحي 41 مباراة مع ستوك منذ انتقاله من صفوف الأهلي المصري في يوليو 2016 وسجل هدفين.



ولكن بعد هبوط ستوك لدوري الدرجة الأولى فضل صبحي البقاء في الدوري الممتاز ونجح في تحقيق مبتغاه عبر بوابة هيدرسفيلد.



وبات صبحي ثالث صفقات هيدرسفيلد هذا الصيف بعد الحارس بن عامر والمدافع تيرنس كونغولو.