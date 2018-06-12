غريزمان يواصل التلاعب بأتلتيكو.. ويرفض توضيح مستقبله

قال أنطوان غريزمان لاعب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه ومنتخب بلاده يهدفان لتحقيق المجد في كأس العالم، التي تنطلق الخميس، بينما لم يوضح أي شيء بشأن مستقبله.

وقال غريزمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلاثاء: اللقب هو هدفنا. لقد اكتسبت خبرات كبيرة في كأس العالم 2014 ويورو 2016. والآن هناك بطولة جديدة، وحلم جيد.

وخرجت فرنسا من دور الثمانية في مونديال 2014 وفي 2016 خسرت المباراة النهائية لليورو أمام البرتغال، وتوج وقتها غريزمان بلقب الهداف برصيد ستة أهداف وحصل على لقب أفضل لاعب في يورو 2016.

وفي المونديال الروسي، يلعب منتخب فرنسا، الفائز بلقب المونديال في 1998، في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات بيرو والدنمارك، وأستراليا، التي يواجهها يوم السبت المقبل.

وشاعت مخاوف خلال التدريبات في وقت لاحق اليوم جراء إصابة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في كاحله الأيسر واضطراره للخروج من المران. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيفقد مكانه في التشكيلة الرئيسية للمنتخب الفرنسي الذي سيخوض أول مبارياته يوم السبت المقبل.

وسوف يكون الفوز بكأس العالم سيكون أول ألقاب غريزمان الدولية بعد النجاح الذي حققه مع فريق أتلتيكو مدريد من خلال التسجيل مرتين وحصوله على لقب رجل المباراة في نهائي الدوري الأوروبي أمام أولمبيك مارسيليا والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3 - صفر الشهر الماضي.

وكان غريزمان محور الشائعات باقتراب انتقاله لفريق برشلونة مقابل 100 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولكنه مازال لا يريد كشف أي شيء.

وقال: أسف. أعلم أن هناك العديد من الأشخاص ينتظرون القرار ولكنه لن يكون اليوم.هذا ليس الوقت أو المكان المناسبين لقول هذا.