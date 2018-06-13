أغويرو: المشاركة في المونديال تشعرني بالقلق

تعهد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بأن مشاركته الثالثة في المونديال هي الحاسمة والفاصلة في مشواره في هذه البطولة الكبيرة بعد أن استعاد عافيته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأصبح أمام فرصة كبيرة للتأهل في مونديال 2018 عقب ظهوره الباهت في بطولتي 2010 و2014.



وأكد الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني أن أغويرو تعافى تماما من إصابته، ليشغل مركز رأس الحربة في الخط الهجومي للفريق، وهو المركز الذي يتنافس بقوة على الفوز به مع زميله غونزالو هيغوايين.



ووصل أغويرو إلى مونديال روسيا 2018 وهو في حالة جيدة للغاية، حيث بات يتمتع بنضج كبير مع وصوله إلى الثلاثين من العمر جعله أبرز نجوم وهدافي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



وقال أغويرو الذي بدأ مسيرته بين صفوف نادي إندبيندينتي الأرجنتيني في الخامسة عشرة من العمر: هذا هو المونديال الثالث لي وأشعر بالقلق أكثر من البهجة.



وأضاف من خلال مقطع مصور فيديو نشره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قائلا: علي أن أحاول استغلال كل هذه الخبرة التي اكتسبتها في بطولات كأس العالم ونقلها إلى هذا المونديال.



وخضع أغويرو لعملية جراحية في أبريل الماضي ولكنه استعاد لياقته البدنية سريعا وكان أول اللاعبين الذين استدعاهم خورخي سامباولي، المدير الفني للأرجنتين، استعدادا لخوض منافسات المونديال.



وتحدث أغويرو عن حظوظ الأرجنتين في المونديال، حيث قال: لدينا فريق كبير، أتمنى أن بحالفنا الحظ في تقديم مونديال جيد، أي لاعب يرغب في تحقيق الفوز بالمونديال ولهذا ستكون صورتي الأفضل برفقة الكأس.