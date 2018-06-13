إصابة مبابي تثير الذعر في معسكر فرنسا

أثار نجم كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي حالة من القلق ودق أجراس الخطر في معسكر منتخب بلاده بعد خروجه من تدريبات الفريق يوم الثلاثاء مصابا بكدمة في كاحل القدم قبل أربعة أيام من مباراة فريقه الأولى في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وخلال الـ15 دقيقة الأولى في مران الفريق اليوم، والتي سمح فيها ديدييه ديشان المدير الفني للفريق بحضور الصحفيين ، تعرض مبابي لكدمة في كاحل القدم اليسرى اثر التحام مع زميله عادل رامي واستلقى على الأرض لمدة دقيقة حيث خضع للفحص من قبل أطباء الفريق.

وحاول مبابي، 19 عاما، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي استئناف التدريبات مع باقي زملائه بالفريق ولكن الآلام حرمته من هذا ليخلع قميص التدريب ويلقيه على الأرض قبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس.

ولم يكشف الطاقم الطبي للفريق حتى الآن حجم الإصابة التي تعرض لها المهاجم الشاب الذي يتمتع بمكان منتظم في تشكيلة الفريق الأساسية.

ويستهل المنتخب الفرنسي مسيرته في المونديال الروسي بلقاء نظيره الأسترالي يوم السبت المقبل في إطار مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.