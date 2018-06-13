إنفانتينو يعتزم الترشح لفترة رئاسية جديدة

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء أنه يعتزم الترشح في العام المقبل للاستمرار في المنصب لفترة أخرى.



وجاء ذلك في ختام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونغرس الفيفا) الذي عقد الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو ، عشية مونديال 2018 الذي تحتضنه روسيا اعتبارا من الخميس وحتى 15 يوليو.



وكان إنفانتينو لأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ، قد انتخب رئيسا للفيفا في 2016 ليحل مكان مواطنه جوزيف بلاتر الذي يخضع للإيقاف ضمن قضية الفساد التي هزت أركان الفيفا.



وأعلن إنفانتينو عن قراره بخوض الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا ، وذلك في الكونغرس المقرر في باريس يوم الخامس من يونيو 2019 .



وقال إنفانتينو: القائد يحتاج إلى الوضوح والحسم والشغف والتواضع. وقد استغرقنا كل الوقت اللازم في المناقشة ورسم مستقبل كرة القدم العالمية. إننا نعمل سويا من أجل التقدم إلى الأمام.



وأضاف: وفي إطار ذلك ، أود أن أعلن لكم جميعا : نعم سأرشح نفسي في الانتخابات مجددا.