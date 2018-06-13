اتفاق مبدئي بين أتليتكو وموناكو حول ليمار

أعلن ناديا موناكو الفرنسي وأتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنهما توصلا "إلى اتفاق مبدئي" حول انتقال الدولي الفرنسي توماس ليمار من الأول إلى الثاني.

وقال موناكو، وصيف بطل الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، "الناديان سيتابعان العمل في الأيام المقبلة من أجل إيجاد اتفاق نهائي" بخصوص انتقال ليمار الموجود في روسيا مع منتخب بلاده لخوض مونديال 2018.

وانتقل ليمار إلى نادي الإمارة عام 2015 قادما من كان، وأصبح لاعب الوسط الدولي مطلوبا من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد عرض كل من ليفربول وأرسنال ملبغ 100 مليون يورو للحصول على خدماته في الموسم الماضي.

ولكن بعد أن سجل ثنائية في مرمى هولندا في 31 أغسطس 2017، قاومت إدارة موناكو الإغراءات المالية القادمة من الأندية الإنجليزية. وقد يكون ضم ليمار من قبل وصيف بطل الدوري الإسباني مقدمة للاستغناء عن مواطنه أنطوان غريزمان لصالح برشلونة، بطل الدوري الإسباني.

وشاءت الصدفة أن يتعرض ليمار لإصابة بالغة في كتفه في مباراة فريقه مع بشكتاش التركي ضمن دوري أبطال أوروبا، فلم تكن حصيلة العام 2017 جيدة بالنسبة إليه.

وفي عام 2018، واجه ليمار مشاكل عدة لاستعادة مستواه لدرجة أن مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم لم يستطع الاعتماد عليه في نهائي كأس الرابطة ضد باريس سان جيرمان، كما بقي على مقاعد الاحتياط في المباراة ضد نانت في وقت بدأ أنصار النادي يعبرون عن انزعاجهم من لاعب وسط الفريق.

وبدأ ليمار مسيرته الاحترافية مع كان، ويبقى عامان من عقده مع موناكو، وهو الآن يستعد لخوض مونديال 2018 من 14 يونيو إلى 15 يوليو في روسيا. وإضافة إلى كيليان مبابي المنتقل إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة في خطوة أولية مع خيار شرائه، وتخلى موناكو عن لاعب وسطه البرازيلي فابينيو الذي انتقل إلى ليفربول، وتيرانس كونغولو الذي انضم إلى هدرسفيلد الإنجليزي.