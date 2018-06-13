الاتحاد الإسباني يقيل لوبيتيجي.. وكاتالوني يقود المنتخب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، إقالة جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للمنتخب الأول بعد توقيعه مع ريال مدريد، وتعيين اللاعب السابق ألبرت سيلاديس، وذلك قبل يومين من مباراة الفريق أمام نظيره البرتغالي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن لوبيتيجي يوم الثلاثاء أنه سيرحل عن المنصب مع نهاية كأس العالم لتولي تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني: شعرنا بأننا ملزمون بإقالة المدير الفني. لا يمكن أن يعمل لدينا من يتفاوض على التعاقد مع فريق آخر ، ولا نعلم بالأمر سوى قبل الإعلان عنه بخمس دقائق.

وأضاف: علينا أن نتذكر كل الأشياء الجيدة التي قدمها ليقودنا إلى هنا، لكن هناك قواعد محددة يجب اتباعها، ومع عدم الالتزام بها لم يكن لدينا خيار آخر.

وسيكون مدرب إسبانيا تحت 21 عاماً ألبرت سيلاديس مدرباً لبطل كأس العالم 2010 خلال المونديال الحالي بعد إقصاء لوبيتيجي.

وينتمي سيلاديس إلى إقليم كاتالونيا، وترعرع كلاعب في صفوف برشلونة قبل أن يمثله على صعيد الفريق الأول وانتقل بعدها إلى ريال مدريد في عام 2000.

ولعب سيلاديس مع منتخب إسبانيا 4 مباريات دولية، كما كان أحد عناصر منتخب كاتالونيا لمدة 7 أعوام.