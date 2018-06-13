الاتحاد الإسباني يقيل لوبيتيجي.. ويعين هييرو بدلاً منه

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إقالة جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للمنتخب الأول بعد توقيعه مع ريال مدريد، وتعيين اللاعب السابق فيرناندو هييرو الذي يشغل منصب المدير الرياضي في الاتحاد بدلاً منه، وذلك قبل يومين من مباراة الفريق أمام نظيره البرتغالي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وجاء ذلك بعد أن أعلن لوبيتيجي يوم الثلاثاء أنه سيرحل عن المنصب مع نهاية كأس العالم ، لتولي تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، بينما قال الاتحاد الإسباني أن سيلاديس مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً سيتولى المهمة، لكنه أعلن بعدها مباشرة أن هييرو هو مدرب المنتخب القادم.



وقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني: شعرنا بأننا ملزمون بإقالة المدير الفني. لا يمكن أن يعمل لدينا من يتفاوض على التعاقد مع فريق آخر ، ولا نعلم بالأمر ، سوى قبل الإعلان عنه بخمس دقائق.



وأضاف: علينا أن نتذكر كل الأشياء الجيدة التي قدمها ليقودنا إلى هنا. لكن هناك قواعد محددة يجب اتباعها ، ومع عدم الالتزام بها ، لم يكن لدينا خيار آخر.

وأمضى هييرو مسيرته في ريال مدريد، ولعب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 1994، 1998 و2002. وخاض تجربة تدريبية وحيدة مع ريال أوفييدو، كما عمل مساعداً لكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد.