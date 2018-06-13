النجم الإيطالي فيليبو إينزاغي مدرباً لبولونيا

أعلن فريق بولونيا الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء، تعيين فيليبو إينزاغي مدربا جديدا للفريق، خلفا لروبيرتو دونادوني، حيث من المقرر أن يتولى قيادة الفريق حتى عام 2020.

كان إينزاغي (44 عاماً) استقال من تدريب فريق فينيسيا، بعدما صعد به إلى دوري الدرجة الثانية في العام الماضي، لكنه فشل في قيادته نحو التأهل للدرجة الأولى خلال مباريات ملحق الصعود في الشهر الحالي.



وسبق لإينزاغي تولي تدريب فريق ميلان لمدة موسم واحد، حيث كان يلعب في صفوف الفريق اللومباردي حينما كان لاعبا ما بين عامي 2001 و2012.



ورحل دونادوني، الذي كان يلعب في صفوف ميلان أيضا خلال مسيرته الاحترافية، عن تدريب بولونيا، بعد ثلاثة مواسم قضاها في تدريب الفريق.



وتولى دونادوني تدريب عددا من الأندية الإيطالية مثل ليفورنو ونابولي وكالياري وبارما في الدرجة الأولى، كما عين مدربا لمنتخب إيطاليا ما بين عامي 2006 و2008.