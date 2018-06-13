بريطانيا تمنع 1300 مشجع من السفر إلى روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، أنها منعت أكثر من 1300 مشجع مثير للشغب (هوليغانز) من السفر إلى روسيا لحضور كأس العالم 2018 التي تنطلق، غدا الخميس وتستمر حتى 15 يوليو، وقد طالبتهم بتسليم جوازات السفر الخاصة بهم.

وذكرت وزارة الداخلية أن المسؤولين كانوا قد أمروا قبل أيام مثيري الشغب الذين سبق لهم التورط في أعمال فوضى تتعلق بكرة القدم والصادر بحقهم عقوبات إيقاف في هذا الإطار ، بتسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة.

وتسلمت الشرطة بالفعل 1254 جواز سفر حتى يوم الأربعاء، وتعتزم متابعة الجوازات الـ 58 المتبقية، حيث ستتحفظ عليها لحين انتهاء البطولة المقررة في 11 مدينة روسية وتختتم في 15 يوليو المقبل.

وقال نيك هيرد، الوزير المسؤول عن الشرطة: كأس العالم هي احتفالية لكرة القدم ولا مكان للعنف أو الفوضى. نظام الحظر الخاص بكرة القدم في المملكة المتحدة فريد، وهو ما يعني أن من كانوا يعتزمون إثارة شغب في روسيا سيبقون في منازلهم.

ويتوقع سفر نحو عشرة آلاف مشجع من بريطانيا إلى روسيا لحضور كأس العالم ، حسب ما أعلنته الحكومة.

ويعد المنتخب الإنجليزي الوحيد من المملكة المتحدة، الذي تأهل إلى مونديال روسيا، وسيتنافس خلال دور المجموعات مع منتخبات بلجيكا وبنما وتونس.