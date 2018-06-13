لوجنيكي.. اشترك في بنائه السوفييت وسمي على قائد سابق

قرر الاتحاد السوفييتي في عام 1954 بناء ملعب في منطقة "لوجنيكي" ليكون أكبر ملاعب موسكو، بعد نجاح الرياضيين السوفييت آنذاك في جميع المجالات، ما دعا الحكومة إلى تطوير المنشآت الرياضية.

ففي أولمبياد عام 1952 في هيلسنكي الفنلندية، حقق السوفييت 71 ميدالية، لتقوم الحكومة ببناء ملعب يتماشى مع جميع المعايير العالمية لتدريب الرياضيين السوفييت. وتم بناء "ستاد لينين المركزي" بين عامي 1955 - 1956، باستخدام معدات من مدينة لينينغراد ومن جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفييتية آنذاك، فيما تم بناء المقاعد بمعدات من الجمهورية الأوكرانية الاشتراكية السوفييتة، وجلب الأثاث من ريغا اللاتفية وكاوناس اللليتوانية، والزجاج من مدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء حاليا، والخشب من إركوتسك في سيبيريا. وتم افتتاح الملعب بشكل رسمي في يوليو من عام 1956، واستمر بنائه 450 يوما، واعتمد كالملعب الرسمي الوطني للاتحاد السوفييتي.



وفلاديمير لينين، هو ثائر اشتراكي روسي سابق، ومؤسس المذهب اللينيني السياسي، وترأس روسيا السوفييتة والاتحاد السوفيييتي من 1917 وحتى 1924.



وتعد إحدى أبرز الأحداث التي شهدها ملعب لوجنيكي، ستاد لينين المركزي سابقا، هي الكارثة بشرية والتي سميت "كارثة لوجنيكي" بعد أن لقي 66 شخصاً حتفهم بسبب التزاحم الشديد في عام 1982، خلال مباراة في كأس أوروبا بين سبارتاك موسكو الروسي وهارليم الهولندي.

فيما كانت أبرز الاحتفالات التي أقيمت على أرضه، هي حفل الموسيقى العالمي في عام 1989 والذي شهد حضور بون جوفي وأوزي أوزبورن، كما أدى مايكل جاكسون حفلة على الملعب نفسه عام 1993، وكان هو أدائه الأول في الأراضي الروسية. وجاءت فرقة "رولينغ ستونز" الشهيرة إلى الملعب في عام 1998، مادونا في 2006، وفرقة الروك الشهيرة "ميتاليكا" في 2007، و"ريد هوت تشيلي بيبيرز" في 2012.

وتعد أشهر مباراتين أقيمت على "لوجنيكي" هي نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1999 بين مارسيليا وبارما، ونهائي دوري أبطال أوروبا من عام 2008، والتي فاز بها مانشستر يونايتد على نظيره الإنجليزي تشيلسي بركلات الترجيح.