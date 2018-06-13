مبابي يعود إلى تدريبات منتخب فرنسا

استأنف لاعب كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي تدريباته يوم الأربعاء، مع منتخب بلاده بعد الاطمئنان على حالته اثر الكدمة التي تعرض لها أمس في كاحل القدم اليسرى خلال تدريبات المنتخب الفرنسي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ورغم هذا ، ينتظر ألا يكون اللاعب ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة أمام نظيره الأسترالي يوم السبت المقبل في إطار مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.



وكان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تعرض للإصابة في مران الثلاثاء إثر تدخل قوي من زميله المدافع عادل رامي.



كما شهد المران عودة اللاعبين جبريل سيديبي وصامويل أومتيتي بعد الاطمئنان على حالتهما اثر الإصابات الخفيفة التي لحقت بهما.

