مغنٍ إنجليزي مهووس بكرة القدم يفتتح مونديال روسيا

لم يكن شغف المطرب الإنجليزي الشهير روبي ويليامز، بكرة القدم وليد اللحظة بعدما تم اختياره لأداء فقرة غنائية في افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا، فهو مشجع لفريق مغمور، كما أطلق مبادرة خيرية جلب من خلالها 20 مليون جنيه إسترليني منذ إنشائها في عام 2006.

وتم اختيار روبي لافتتاح الحفل الذي يسبق أولى مباريات كأس العالم في روسيا بين المنتخب السعودي والمستضيف.

وأنشأ ويليامز في عام 2006، مبادرة خيرية تدعى "سوكر ايد" برفقة زميله جوناثان ويلكس، وتقام بشكل سنوي ويذهب ريعها إلى "يونيسيف". ومنذ تدشينها فقد استطاعت "سوكر ايد" إنفاق أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، عبر مبيعات التذاكر والتبرعات من عوام الناس.

وسوكر ايد هي مباراة ودية تقام كل عام بين فريقي إنجلترا وفريق سوكر ايد، والذي كان اسمه سابقا "فريق العالم" ويضم في صفوفه مشاهير عالميين ولاعبين محترفين يمثلون دولهم.

وحتى الآن، أقيمت 7 مباريات منذ إطلاق مبادرة "سوكر ايد" في أعوام 2006 و2008 و2010 و2012 و2014 و2016 و2018. وشارك مشاهير كثر في مباراة العام الجاري، كان من أبرزهم عداء المسافات الطويلة الإنجليزي مو فرح، وأسرع رجل في العالم الجامايكي أوسين بولت.

ولم يتوقف ويليامز عند هذ الحد بشغفه الكروي، فقد خرج بتصريح مؤخرا عن سؤاله عن شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، ليجيب المطرب الشهير "إن حدث شيء من هذا القبيل فإن الفريق الذي سأمتلك أسهما فيه هو بورت فيل، ودائما ما تساءلت إن كان باستطاعتي شراء فريق كرة قدم، ودائما ما أجابني الناس بأني أستطيع".

وأضاف في تصريحه لإحدى الإذاعات "لا أعتقد أنني سأقدم على هذه الخطوة، شراء نادي كرة قدم، وأظن أن الناس لن يسامحوني إن أقدمت على شراء نيوكاسل بدلا من بورت فيل". ويذكر أن روبي ويليامز دعم نادي فيل في عام 2006 بمبلغ 249 ألف جنيه إسترليني، مؤكدا أنه دائما ما كان مشجعا للنادي الملقب بـ"فاليانتس". ويعد روبي ويليامز المطرب الوحيد الذي وضعت شخصيته في لعبة "فيفا" لكرة القدم من عام 2000.