هوغو سانشيز: "الكولومبي" لا يستحق قيادة المكسيك

شن أسطورة كرة القدم المكسيكي هوغو سانشيز هجوما قاسيا على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للمنتخب المكسيكي، مشيرا إلى أنه من الصعب التعرف على أسلوب اللعب الذي يتبعه والذي يبدو غير كاف في بطولة كبيرة مثل كأس العالم.

وأوضح سانشيز، في مقابلة تنشرها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية التي تصدر يوم الأربعاء أنه يرجح تولي مدرب مكسيكي مسؤولية الفريق.

وقال سانشيز: المدرب كولومبي، ولا أتفق مع طريقة تشكيله للفريق وهي طريقة لا يحبها المكسيكيون. من الصعب التعرف على أسلوب اللعب الذي يتبعه . هذا ليس كافيا لكأس العالم. الناس لا يشعرون بالاقتناع. هو رجل مستقيم ومتعلم قاد الفريق لبطولة كأس العالم ولكنه ليس مكسيكيا.

وأضاف: طبقا لرؤيتي، لا أتفق مع تولي مدرب أجنبي مسؤولية تدريب الفريق. المنتخب المكسيكي من أفضل الفرق في العالم ولدينا عدد كاف من المدربين يمكنهم أداء المهمة على أكمل وجه. مثلما هو الحال في البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وإسبانيا. أعتقد أن الألمان لا يقبلون بمدرب غير ألماني.

ودرب سانشيز منتخب المكسيك في عام 2000 بشكل مؤقت وبين عامي 2006-2008.

ويستهل المنتخب المكسيكي مسيرته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من خلال المواجهة الصعبة أمام نظيره الألماني في المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة والتي تضم معهما منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.