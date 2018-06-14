هاري كين قائد إنجلترا يتفوق على نجوم المونديال

تصدر هاري كين، نجم المنتخب الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير، قائمة أعلى اللاعبين المشاركين في المونديال قيمة، متخطيا بذلك ميسي ومبابي ونيمار.

ويشهد ترتيب أكثر 5 لاعبين قيمة في المونديال وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وميسي قائد برشلونة ومبابي ونيمار من باريس سان جيرمان وكين هداف توتنهام.

وفي المرتبة الخامسة، تواجد المصري محمد صلاح إذ تخطت قيمته حاجز 170 مليون يورو تاركا ديلي آلي و غريزمان ولوكاكو خلفه في القائمة، واحتل نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونةميسي المرتبة الرابعة، بقيمة 184.2 مليون يورو. وفي المرتبة الثالثة كانت من نصيب الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي ووصلت قيمته في سوق الانتقالات إلى 186.5 مليون يورو.

ورغم قيمته الانتقالية الباهظة من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، فإن نيمار احتل المرتبة الثانية بـ195.7 مليون يورو، فيما تصدر هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي القائمة حيث تخطت قيمته حاجز 200 مليون يورو.