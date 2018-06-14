بواتينغ في رده على بايرن: تركيزي مع المنتخب

تجاهل جيروم بواتينغ لاعب منتخب ألمانيا، يوم الخميس، الأسئلة التي وجهت إليه، في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا، بشأن تصريحات كارل هاينزه رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، والذي قال إن بإمكان بواتينغ أن ينتقل لأي ناد آخر مقابل سعر مناسب.

وقال بواتينغ : نحن هنا مع منتخبنا الوطني وكأس العالم بصدد البدء. تركيزي منصب على هذا. لا يوجد شيء آخر يمثل مشكلة بالنسبة لي الآن. لا أعلم لماذا تم الإدلاء بهذا التصريح. سأقول هذا مرة واحدة فقط، أركز في كأس العالم أي شيء آخر ليس مشكلة بالنسبة لي.

وجاءت هذه الأسئلة بعدما نقلت وسائل إعلام عديدة يوم الأربعاء تصريحات لرومينيجه يقول فيها إن بايرن ميونيخ سيكون على استعدادا لقبول عرض لرحيل بوايتنغ، 29 عاما، الذي لعب مع بايرن ميونيخ من 2011 ولديه عقد يمتد حتى 2021.

وقال رومينيغه: إذا أتى نادٍ وأبدى اللاعب رغبة في الانتقال لهذا النادي، سنتعامل مع هذا الأمر. وكريستيان نيرلينغير وكيل بواتينغ أبلغ بايرن ميونخ برغبة اللاعب بالرحيل عن الفريق. لذلك نحن نعلم أن هذه الأزمة يمكن أن تظهر في أي وقت.

ويتواجد بواتينغ في روسيا مع المنتخب الألماني، الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه يوم الأحد بمواجهة المنتخب المكسيكي.