راموس: هييرو ليس أفضل خيار لتدريب إسبانيا

أعطى سيرجيو راموس مدافع إسبانيا جرعة ثقة كبيرة للمدرب الجديد للمنتخب فرناندو هييرو قبل المواجهة الأولى أمام البرتغال في كأس العالم لكرة القدم في سوتشي يوم الجمعة، رغم أنه اعترف بأنه ليس الخيار الأفضل لتدريب المنتخب الحائز على لقب مونديال 2010.

وأصبحت الإقالة الصادمة لمدرب إسبانيا يولن لوبتيجي عشية انطلاق كأس العالم حديث الجميع بعد الإعلان عن انتقاله لقيادة ريال مدريد بعد البطولة.

وذكرت تقارير أن لاعبي إسبانيا عارضوا قرار إقالة لوبتيجي واستبداله بهييرو، الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي بالاتحاد الإسباني، لكن لم تكن هناك علامات على العصيان خلال الحديث أمام الصحفيين يوم الخميس.

وقال القائد راموس: هناك عدد قليل من الأشخاص ربما يكونوا مؤهلين بشكل أفضل من هييرو لتعويض رحيل لوبتيجي. كان لاعبا رائعا ويحظى بإعجاب الجميع ونحن نعرفه بشكل جيد، إنه واحد من أفضل المرشحين لتولي المنصب وأتمنى أن تتمسك التشكيلة بنفس الأحلام والطموح كما كان من قبل وألا نتأثر بأي شكل.

واعترف راموس بأن إقالة لوبتيجي عكرت صفو اللاعبين لكنهم يحرصون على تخطي الأمر قبل بداية مشوارهم في روسيا.

وتابع: لم تكن أوقاتا سعيدة. لوبتيجي شكل جزءا من هذ المسيرة وساعدنا على التأهل لكن مع تنحية الأمور الشخصية جانبا تبقى مصلحة منتخب اسبانيا الأكثر أهمية وسنركز في كأس العالم البطولة الأفضل.

وقبل مواجهة زميله كريستيانو رونالدو قائد البرتغال أقر راموس بأن مهمة إسبانيا ستكون صعبة أمام البرتغال بطلة أوروبا لكنه عبر عن سعادته بحمل شارة القيادة في هذه الظروف الاستثنائية.