فرنسا تهدد مرمى أستراليا بهجومها الناري

سيجد ديدييه ديشان مدرب فرنسا صعوبة كبيرة في اختيار خط هجومه بين العديد من اللاعبين الشبان لمواجهة أستراليا في المباراة الأولى للفريق في كأس العالم لكرة القدم وربما يجد المخضرم أوليفييه جيرو نفسه على مقاعد البدلاء.



وتعرض جيرو مهاجم تشيلسي البالغ عمره 31 عاما، الذي سجل 31 هدفا في 74 مباراة دولية، لإصابة في جبهته في المباراة الودية الأخيرة أمام أمريكا لكنه تدرب عقب وضع ضمادة حول موضع الإصابة.



ومع ذلك من المقرر أن يترك ديشان مهاجمه جيرو على مقاعد البدلاء خلال أول مباراة بالمجموعة الثالثة في كازان يوم السبت حيث وضعه ضمن تشكيلة البدلاء في مران الأربعاء.



ومن المرجح أن يشرك المدرب الفرنسي كيليان مبابي (19 عاما) وعثمان ديمبلي (21 عاما)، الذي تألق خلال المباريات الودية، إلى جوار أنطوان غريزمان (27 عاما) في ثلاثي هجومي مرعب.



وقال مبابي الذي أكد أنه سليم مئة بالمئة عقب تعرضه لكدمة في الكاحل خلال المران الأسبوع الحالي: نحن ثلاثة لاعبين نقدر ونحترم بعضنا البعض. لا يوجد بيننا أي ضغائن ونتحد من أجل الفريق، لا يوجد الكثير من المنتخبات تملك خط هجوم أقوى منا.



ومن المتوقع أن يبدأ كورونتين توليسو (23 عاما) في خط الوسط بينما يبقى بليز ماتودي (31 عاما) على مقاعد البدلاء لتصبح على ما يبدو أصغر تشكيلة لفريق فرنسي يبدأ مباراة في كأس العالم منذ 1930.



ومن المرجح أن يبدأ لوكاس هرنانديز وبنجامين بافارد في الدفاع وكلاهما عمره 22 عاما عقب تألقهما في المباريات الودية في غياب المصاب جبريل سيديبي.



وستواجه فرنسا، التي خرجت من دور الثمانية قبل أربع سنوات في البرازيل أمام ألمانيا التي توجت باللقب فيما بعد، أيضا منتخبي بيرو والدنمرك في دور المجموعات.