كروس يعد الألمان بـ"تحفيز" نفسه خلال المونديال

وعد توني كروس ، لاعب المنتخب الألماني،يوم الخميس أن يعيد تحفيز نفسه بالكامل لمساعدة ألمانيا في الدفاع عن لقبها في كأس العالم، وذلك بعد أن فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وساهم كروس (28 عاماً) في قيادة فريق ريال مدريد للتتويج للمرة الثالثة عشر بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ليفربول 3 - 1 يوم 26 مايو الماضي قبل 22 يوما فقط من مباراة المنتخب الألماني الافتتاحية أمام المكسيك.



وقال كروس في مؤتمر صحفي يوم الخميس : تبني لهدف كبير وعندما تصل إليه يجب أن تبني لنفسك هدفا آخر.



وأضاف : يتطلب الأمر بعض الأيام. بالطبع تريد أن تترك نفسك لتهدأ بعد دوري أبطال أوروبا، ولكن مرة أخرى المشاركة في كأس العالم دافع كبير، التوجه لكأس العالم بمثل هذا الفريق العظيم الذي نمتلكه.