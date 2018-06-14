5 نجوم يشاركون للمرة الأولى في كأس العالم

يشهد مونديال روسيا تواجد 5 لاعبين عالميين للمرة الأولى في تاريخهم، ويتصدر القائمة البولندي ليفاندوفسكي والإنجليزي هاري كين والمصري محمد صلاح.

وأخفق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده في الظهور في النسختين الماضيتين للمونديال، لكنه سجل بعض الأرقام القياسية في طريق التأهل كما أنه حاز على لقب هداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني للموسمين الماضيين، وقد تكون هذه المشاركة الأولى و الأخيرة للنجم البولندي لبلوغه عامه الـ29.

وتعلق الجماهير الإنجليزية آمالها على هاري كين، خصوصا وأنه هداف بالفطرة كما أنه سيحمل شارة القيادة لمنتخب بلاده في مونديال روسيا وهي البطولة الأولى التي يشارك فيها نجم توتنهام هوتسبير.

وقدم المصري محمد صلاح موسما رائعا مع ناديه ليفربول الإنجليزي وتوج فيه بعدة جوائز فردية كما قاد فريقه إلى نهائي دوري الأبطال، ورغم الشكوك حول تعافيه من إصابته قبل المونديال إلا أن صلاح موجود في قائمة المنتخب المصري خصوصا و هذه هي أول بطولة للمنتخب منذ 28 عاما.

وبدأ البرازيلي فيليبي كوتينيو بشكل جيد في الموسم الماضي مع ليفربول، وبعد انتقاله في الشتاء إلى برشلونة واصل أدائه المميز، وستكون هذه بكولته المونديالية الأولى، بعدما فوجئ الجميع بعدم استدعائه لمونديال 2014 في البرازيل.

وأما كيليان مبابي الشاب، فسيكون محط الأنظار في أول مشاركة له خصوصا وأنه سيرتدي الرقم 10، وهو قميص بلاتيني وزيدان سابقا.