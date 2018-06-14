مدرب روسيا: الأخضر سيلعب مباراة الافتتاح دون ضغوطات

كشف ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب المنتخب الروسي، عن حذره من المنتخب السعودي كون الأخير يلعب بدون ضغوطات وبحرية تامة، مضيفا بأن انتقال عدد من اللاعبين إلى إسبانيا كانت خطوة ناجحة.

وقال تشيرتشيسوف في مقابلة مع "العربية": شاهدنا المنتخب السعودي مباشرة بعد إجراء القرعة لكن حينها كان لديهم مدرب آخر والآن خوان بيتزي يقود المنتخب السعودي وهو من درب تشيلي في السابق وبالتالي هناك تغيرات ولذلك نحن نتابع المنتخب الحالي لأنه أحدث تغييرات في الفريق فيما يخص طريقة اللعب وقد لاحظنا ذلك، وهم أيضا يدرسوننا.

وعلق مدرب روسيا حول انتقال السعوديين إلى إسبانيا: نعلم أن عددا من اللاعبين السعوديين انتقلوا إلى الدوري الإسباني، ونعرف أيضا أن قرابة 50 لاعبا مروا من تحت يد المدرب بيتزي، وشاهدنا المباريات الأخيرة منها التي كانت أمام إيطاليا.

وعن إقامة البطولة في روسيا، استطرد تشيرتشيسوف قائلا: هذه البطولة الأولى لنا على أرضنا والمباراة الأولى لنا ومن الصعب أن نعرف ما سيحدث فالسعودية دائما تلعب بحرية ودون ضغوط ونحن أيضا، وعن المنتخب المصري، فمحمد صلاح هو لاعب بارز ليس فقط على مستوى منتخب بلاده لكن أيضا على مستوى الفرق الأخرى وليس من قبيل الصدفة أنه يسجل الكثير من الأهداف، ولاعب بهذا المستوى يجب أن نعيره الاهتمام.