3 أسود تدعم إنجلترا في مونديال روسيا

حظي المنتخب الإنجليزي، الذي يضع ثلاثة أسود على قميصه، بدعم قوي من 3 أسود في حديقة حيوان لندن بعد خضوعها لتدريب خاص يوم الخميس بالتزامن مع انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

ووقفت الأسود الإناث الثلاثة أمام كرة ملونة بعلم إنجلترا وضربتها اللبؤة هيدي برأسها برفق وحركتها بقدمها لكنها رفضت تمريرها لشقيقتيها إندي وروبي وجلست تمسك بها وتلعقها بلسانها. ويأمل المشجعون الإنجليز في مشاهدة منتخب بلادهم يقدم أداء قويا عندما يلاقي المنتخب التونسي في فولغوغراد يوم الاثنين في أول مباراة للإنجليز ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وقال مدرب الأسود توم لورنس لرويترز "نحن جميعا نشجع كرة القدم هنا في الحديقة وأمر جميل أن نجعل الأسود تزأر في وجه الفريق الإنجليزي على أمل أن يعود بالكأس".