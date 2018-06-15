بيرو تستعد للدنمارك بالحد من خطورة إريكسن

يمكن أن يتحول انتظار بيرو الذي دام طويلا للعودة لكأس العالم لكرة القدم إلى مأساة على ملعب موردوفيا أمام الدنمارك يوم السبت إذا لم تستطع إبقاء صانع اللعب كريستيان إريكسن قيد المراقبة وفشلت في إبطال تأثير طول القامة الخاص بلاعبي المنافس.

ووصل إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير إلى روسيا مدعوماً بمسيرته الرائعة مع ناديه والمنتخب. ويتقاسم إريكسن المركز الثالث في قائمة هدافي تصفيات أوروبا برصيد 11 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 16 هدفا وكريستيانو رونالدو الذي أحرز 15.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 10 أهداف في الدوري مع توتنهام هذا الموسم وسيحمل آمال البلاد بأكملها عندما تبدأ الدنمارك مشوارها أمام بيرو.

وقال ريكاردو غاريكا مدرب بيرو للصحافيين يوم الجمعة: إريكسن لاعب في غاية الأهمية وهو من اللاعبين المعروفين وسيكون لاعبا أساسيا في تشكيلته ويجب أن تكون لدينا القدرة على مواجهة لاعبين مثله. لكننا نملك مجموعة من اللاعبين على نفس المستوى. مواجهة لاعبين مثله ستسمح لنا بالنضوج والتعلم.

ومع وجود فرنسا، وهي من المرشحين للفوز باللقب، ضمن المجموعة الثالثة فإن بيرو لا يمكنها تحمل إهدار أي نقاط أمام الدنمارك إذا ما أرادت العبور لأدوار خروج المغلوب مع عودتها للساحة العالمية عقب 36 عاما من الغياب.

ويمكن أن تكون مباراة يوم السبت التي ستقام على الاستاد الذي يسع 44 ألف متفرج حاسمة لبيرو والدنمارك، حيث سيستمتع كل فريق بفرصة حصد النقاط الثلاث أمام أستراليا والعبور عن هذه المجموعة.

وبعد تعلمه لأسلوب اللعب الشامل خلال ثلاث سنوات قضاها في أياكس أمستردام الهولندي، نال إريكسن إشادة من نجم كبير وهو يوهان كرويف اللاعب السابق لمنتخب هولندا بسبب مهاراته وأسلوب لعبه.

وبسبب براعته الفائقة في الكرات الثابتة ومهاراته الكبيرة في اللعب بكلا القدمين فان إريكسن سيكون المحرك الدافع لآمال الدنمارك في نهائيات روسيا.

وإذا كان التعامل مع إريكسن على أرض الملعب يمثل تحديا، فإن على بيرو أن تضمن انها على قدر المسؤولية في الصراع على ألعاب الهواء عندما يتعامل صانع اللعب مع الكرات الثابتة.

وتتفاخر الدنمارك بامتلاكها لاعبين من بين أطول لاعبي البطولة بمتوسط 185 سنتيمترا بينما تعد بيرو ضمن الفرق صاحبة أقصر اللاعبين قامة في البطولة بمتوسط 178 سنتيمترا.