خاميس يعود إلى تدريبات كولومبيا قبل مواجهة اليابان

عاد خاميس رودريغيز نجم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم إلى تدريبات الفريق يوم الجمعة بعد شفائه من إصابة عضلية، قبل أربعة أيام من مباراة المنتخب الكولومبي الافتتاحية أمام اليابان.

وتدرب خاميس، لاعب بايرن ميونيخ وهداف مونديال 2014، منفردا في صالة الألعاب البدنية في الأيام الأخيرة ولكنه عاد لملعب التدريب بجانب زميله بالفريق فيلمار باريوس، الذي غاب عن التدريبات الأخيرة.

ويستهل المنتخب الكولومبي مبارياته في كأس العالم في سارانسك أمام المنتخب الياباني، كما يواجه أيضا منتخبات بولندا والسنغال في المجموعة الثامنة.