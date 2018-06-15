رسمياً.. غريزمان يرفض برشلونة ويستمر مع أتليتكو

قال أنطوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا إنه رفض الانتقال إلى برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم وسيبقى في أتليتيكو مدريد.



وكشف غريزمان، الذي سجل هدفين في انتصار أتليتيكو 3-0 على أولمبيك مرسيليا في نهائي الدوري الأوروبي الشهر الماضي، عن هذا الأمر في فيلم وثائقي يحمل اسم "القرار" بثته شبكة موفيستار بلوس الإسبانية.

ويبلغ غريزمان من العمر 27 عاما وانضم إلى أتليتيكو في 2014 وحقق معه لقب كأس السوبر الإسباني والدوري الأوروبي.

وربطت تقارير صحفية غريزمان بالانتقال إلى برشلونة مقابل قيمة كسر عقده البالغة 100 مليون يورو.