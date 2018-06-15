سامباولي: المونديال الروسي لن يكون الأخير لميسي

يعتقد خورخي سامبولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أن كأس العالم المقامة حاليا بروسيا لن تكون الأخيرة بالنسبة إلى ليونيل ميسي قائد المنتخب الملقب بـ"التانغو".

وقال سامبولي للصحفيين يوم الجمعة بعدما أعلن عن تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة أيسلندا التي ستقام السبت في المجموعة الرابعة : أعتقد أنه لا ينبغي أن تكون بطولة كاس العالم الحالية هي الأخيرة لليونيل ميسي.



وأضاف : مهاراته والطريقة المحترفة التي يلعب بها تعني أنه سيقرر متى يلعب ومتى يتوقف. إنه عبقري ويلعب مثل العباقرة لذلك لا أعتقد أن بطولة كأس العالم الحالية ستكون الأخيرة له.



وسيبلغ ميسي عامه الحادي والثلاثين في 24 يونيو الحالي، وبحلول مونديال 2022 سيكون يبلغ 35 عاما وسبق أن أشار ميسي إلى أن البطولة المقامة بروسيا ستكون الأخيرة له.



ويقود ميسي المنتخب الأرجنتيني الذي خسر نهائي نسخة 2014 في مشاركته الرابعة بالمونديال.