كيميتش: لا أريد أن أكون فيليب لام آخر

دائما ما يسمع المدافع الألماني جوشوا كيميتش مقارنات بينه وبين فيليب لام. ولكن النجم الصاعد قال يوم الجمعة إنه يشارك للمرة الأولى في كأس العالم وإنه لا يمكنه الآن أن يطابق جوائز فيليب لام قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق.



وقال كيميتش في مؤتمر صحفي: لعب كظهير أيمن وكان متميزا مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني. عندما اعتزل كان قائدا لهما وكان قائدا مطلقا. أنا حاليا 23 عاما ومن الواضح أنه لا يمكنني أن أكون بديلا له.



وأضاف : لست بعيدا للغاية. ليس لدي خبرة. ولكنني لا أحاول أن استنسخه. أحاول أن أكون جوشوا كيميتش، وليس النسخة الثانية من فيليب لام.

ومثلما كان يلعب لام في مركز الظهير الأيمن، يلعب أيضا كيميتش في نفس المركز في بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، وأيضا يغامر كثيرا للمساعدة في الهجوم.



وقال توني كروس أمس الخميس إن كيميتش في طريقه ليصبح لاعبا عالميا وخليفة لام، حيث ظهر في بطولة كأس القارات وواصل مستواه الجيد طوال الموسم في بايرن، حيث سجل ستة أهداف وصنع 17 هدفا في كل المسابقات.



وقال كيميتش : بالطبع يجب أن تكون سعيدا أن تسمع هذا الكلام من لاعب مثل كروس. الثناء دائما ما يكون جيدا. ولكنك دائما تريد أن تطور من نفسك وأن تحقق توقعاتك. الثناء جيد، ولكنه أيضا تحفيز خاص.



وقال كيميتش أنه ينتظر بفارغ بداية مباريات فريقه في المونديال يوم الأحد أمام المنتخب المكسيكي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال : شاهدنا مباراة الخميس (فوز روسيا على السعودية) سويا وسنكون كلنا سعداء عندما تبدأ البطولة.



وأضاف : تريد أن تقدم أداء جيد، ليس لك ولكن للفريق. نريد أن تكون البداية جيدة.



وقال كيميتش أن مباراة المنتخب المكسيكي ستكون تحديا للمنتخب الألماني، خاصة وأنه يعتقد أن المنتخب المكسيكي كان أفضل فريقا في بطولة كأس القارات العام الماضي رغم فوز ألمانيا 4- 1 في الدور قبل النهائي.



وقال : المنتخب المكسيكي كان أفضل منا العام الماضي. لقد استفدنا من الأخطاء وسجلنا أهدافا بهذه الطريقة. لهذا السبب حققنا الفوز.



وكان أحد المسجلين في هذه المباراة تيمو فيرنير، الذي يشارك لأول مرة في المونديال مثل كيميتش. ولدى كيميتش توقعات كبيرة لمهاجم لايبزغ.

وقال : أعرفه منذ 2013 ولعبنا سويا في منتخبات ألمانيا للشباب.



ويعتقد كيميتش أيضا أن فيرنير (22 عاماً) يمكن أن يصبح هداف كأس العالم وهو ما حققه في كأس القارات بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.



وقال كيميتش عن فيرنير : لا ينبغي أن يضع هذا عليه أي ضغوط ولكنني سأكون سعيدا للغاية له. إنه سلاح فتاك.