الاتحاد الإيراني: الحفاظ على كيروش أولويتنا

واصل الاتحاد الإيراني لكرة القدم ترويجه للإبقاء على المدير الفني للمنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش بعد فوز المنتخب الإيراني يوم الجمعة على نظيره المغربي ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018.

وأعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، أن كيروش باق مع المنتخب الإيراني حتى بطولة آسيا 2019، وحسب تصريحات متحدث، فإن الاتحاد الإيراني لا يزال يسعى إلى الحصول على موافقة كيروش، وقال محمود إسلاميان لوكالة أنباء (إيسنا): أولويتنا هي الحفاظ على كارلوس كيروش.



يذكر أن تغلب المنتخب الإيراني يوم الجمعة على نظيره المغربي بهدف دون مقابل، أحرزه أحد لاعبي المغرب في مرماه بالخطأ، يعتبر ثاني فوز تحققه إيران في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

