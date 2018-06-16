بيكيه: رونالدو ممثل عظيم.. ولوبتيغي ارتكب خطأ كبيراً

اتهم جيرارد بيكيه مدافع إسبانيا كريستيانو رونالدو بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء وركلة حرة حاسمة في تعادل ملحمي 3-3 مع البرتغال يوم الجمعة في كأس العالم لكرة القدم وأشاد بفريقه على روحه القتالية بعد أسبوع فوضوي شهد إقالة المدرب يولن لوبتيجي.



وأحرز رونالدو أول هدف في ثلاثية لا تنسى ليضع البرتغال في المقدمة في الدقيقة الرابعة بعدما سقط داخل المنطقة تحت ضغط من ناتشو. وهز الشباك بتسديدة رائعة من ركلة حرة قرب النهاية ليدرك التعادل في مباراة مثيرة بعد احتساب مخالفة لصالحه عقب احتكاك مع بيكيه.



وأبلغ بيكيه الصحفيين بعد مباراة غير عادية في سوتشي بين اثنين من أقوى فرق كأس العالم : كريستيانو يميل بشدة لادعاء السقوط وتحتسب له كل مخالفة تقريبا، لكن نجحنا في الوقوف مجددا بعد العديد من المشاكل لأن بدء كأس

العالم باحتساب ركلة جزاء ضدنا في الدقيقة الثانية والتأخر بهدف في غاية الصعوبة لكننا سجلنا ثلاثة أهداف ويجب أن نشعر بالسعادة بالطريقة التي سارت بها المباراة.



وكانت قدرة إسبانيا على العودة للمباراة بعد أول هدفين لرونالدو أكثر روعة نظرا للاضطرابات التي عصفت بالفريق بعد إقالة لوبتيغي يوم الأربعاء لتفاوضه على تدريب ريال مدريد بدون علم لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم.



وقال بيكيه، المعروف عنه كرهه لريال مدريد الغريم التقليدي لناديه برشلونة، إن الوقت ليس مناسبا لتحليل ما إذا كانت إقالة لوبتيغي خطأ أو لا لكنه ألمح إلى عدم اتفاقه مع طريقة مدربه السابق في المفاوضات.



وأضاف: علينا أن نتحد جميعا الآن، إنه موقف لم يعجب أحدا لكن كأس العالم بدأت وعندما تنتهي يمكننا رواية القصة، نحتاج إلى التحدث بأقل قدر ممكن والتركيز على كرة القدم.