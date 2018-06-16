ساوثغيت للاعبي إنجلترا: لا تسربوا التشكيلة

أبلغ غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا لاعبيه بالتشكيلة التي ستبدأ لقاء تونس في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة السابعة في كأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين، ويأمل الحفاظ عليها سرا حتى قبل انطلاق المباراة بقليل.

وأكد ساوثغيت لمحطة آي.تي.في التلفزيونية يوم السبت أن اللاعبين عرفوا من سيبدأ اللقاء والبدلاء خلال المباراة التي ستقام في فولغوغراد.

وأجرى ساوثغيت الحصة التدريبية يوم السبت بدون جماهير، حيث جرب اللاعبون بعض الخطط الفنية استعدادا للمباراة لكن المدافع فابيان ديلف قال إن اللاعبين عرفوا التشكيلة الأساسية.

وقال ديلف مبتسما في مؤتمر صحافي: أعرف التشكيلة لكن غير مسموح لي بإبلاغها لكم، كنا نتدرب على بعض الأمور الفنية المحددة. اللاعبون جاهزون للمباراة، الإعداد يظل كما هو فنحن نعمل كفريق والجميع متماسك. المدرب يختار أفضل تشكيلة لمواجهة المنافس.

ويفضل المدربون الاحتفاظ بالتشكيلة الأساسية لتجنب منح المنافس أي فكرة عن الخطط الفنية لكن ديلف قال إنه لا توجد مخاطرة في تسريب التشكيلة لأن الفريق كله معروف.

ويعتقد أن اللاعبين سيشعرون براحة لمنحهم الوقت لإعداد أنفسهم ذهنيا للمشاركة من البداية.

وأضاف ديلف: لا أعتقد أن التشكيلة سيتم تسريبها. بالنسبة لبعض اللاعبين ربما يساعدهم ذلك في إعداد أنفسهم قبل المباراة.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن ساوثغيت من المحتمل أن يبدأ برحيم سترلينغ في الهجوم إلى جوار هاري كين والإبقاء على ماركوس راشفورد وجيمي فاردي بين البدلاء.

وفي الدفاع سيحصل آشلي يونغ على فرصة المشاركة من البداية في مركز الظهير الأيسر على حساب داني روز بينما سيكون كيران تريبيير في الجانب المقابل.

وقد يبدأ هاري ماغواير لاعب ليستر سيتي في اليسار بين ثلاثي الوسط المدافع إلى جوار جون ستونز في الوسط وكايل ووكر في اليمين.

وسيشارك جوردان هندرسون لاعب ليفربول في مركز لاعب الوسط المدافع إلى جوار جيسي لينغارد وديلي آلي مع قيامهما بأدوار هجومية أكبر بينما من المتوقع أن يحرس جوردان بيكفورد، الذي حصل على القميص رقم واحد، المرمى.