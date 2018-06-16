فرنسا تتجاوز أستراليا بهدف عكسي

تغلب المنتخب الفرنسي على صمود نظيره الأسترالي وحقق البداية المرجوة في مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا ، حيث تغلب عليه 2 - 1 يوم السبت على ملعب "كازان أرينا" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.



وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل في الدقيقة 58 بهدف سجله النجم أنطوان غريزمان من ضربة جزاء احتسبت عبر نظام "حكم الفيديو المساعد" ثم أدرك المنتخب الأسترالي التعادل بعدها بأقل من ثلاث دقائق عبر ضربة جزاء نفذها ميلي جديناك.



وجاء هدف الفوز للمنتخب الفرنسي ، الذي يعد من المنتخبات المرشحة بقوة للقب ، في الدقيقة 80 وسجله الأسترالي عزيز بيهيش بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى محاولته التصدي لكرة من النجم الفرنسي بول بوغبا.



وجاءت المباراة متوازنة بين الفريقين حيث شكل المنتخب الأسترالي ندا قويا لنظيره الفرنسي الذي قدم بداية هجومية قوية استمرت لدقائق، لكن الفريق الأسترالي سرعان ما دخل في أجواء المباراة وصمد بقوة حتى كاد ينهي المباراة متعادلا لولا هدف النيران الصديقة قبل عشر دقائق من النهاية.



وحقق المنتخب الفرنسي انتصاره اليوم تحت قيادة مديره الفني ديديه ديشان الذي كان قائدا للمنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 1998 على أرضه.



ورغم الهزيمة ، قدم المنتخب الأسترالي الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة ، أداء قويا يعكس طموح الفريق وثقته بعد أن اختتم تحضيراته للبطولة بالفوز على التشيك 4 - صفر وعلى المجر 2 -1 .