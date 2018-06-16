مدرب سويسرا: سنهزم البرازيل بأسلوب لعب ممل

قال فلاديمير بتكوفيتش مدرب سويسرا إن فريقه يجب أن يكون مستعدا للفوز ولو بطريقة كريهة عند مواجهة البرازيل يوم الأحد أمام خصمه المعروف باللعب الجميل وبراعة مهاجميه وفي مقدمتهم نيمار.

واكتسبت سويسرا شهرة بأنها من أصعب المنتخبات التي يمكن اللعب أمامها ولا تتبع أسلوبا مشوقا للجماهير خاصة في آخر عامين وتعرضت لهزيمة واحدة في آخر 22 مباراة وكانت أمام البرتغال بطلة أوروبا لتصعد للمركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

وتملك البرازيل رصيدا مشابها حيث فازت في 17 مباراة من إجمالي 21 تحت قيادة المدرب تيتي صاحب العقلية الهجومية وتبقى مرشحة لنيل اللقب.

وقال بتكوفيتش في مؤتمر صحفي: لسنا هنا لتقديم كرة جميلة بل للفوز بمباريات، وسنحاول أن نتحلى بالتنظيم قدر المستطاع ونحتاج لاستفزاز فريق مثل البرازيل لدفعة نحو ارتكاب أخطاء ومن هنا يمكنك صنع فرص وهذه هي العقلية المطلوبة لأننا بحاجة إلى هدف أو اثنين للفوز.

وسبق أن لعب شتيفان ليشتشتاينر قائد سويسرا ضد نيمار في مواجهة بين يوفنتوس وبرشلونة وقال إنه ليس من المنطقي التركيز فقط على الحد من خطورة أغلى لاعب في العالم.

وتابع ليشتشتاينر المنضم حديثا إلى أرسنال: يبدو مستحيلا تقييد حركة نيمار في 90 دقيقة. إنه اللاعب الأكثر اكتمالا في هذا المركز في العالم، يجب أن نستغل نقاط القوة لدينا واستغلال الظهيرين والجناحين. نحتاج لغلق المساحات أمام لاعبين مميزين في المهارات الفردية.