ميسي عن ضياع الجزائية: أتحمل التعثر.. وأشعر بالألم

تحسر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين على إهدار ضربة جزاء خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع نظيره الايسلندي 1 - 1 ضمن المجموعة الرابعة لمونديال روسيا.

ويدين المنتخب الأيسلندي بفضل كبير في انتزاع نقطة التعادل ، لحارس مرماه هانيس هالدورسون الذي تصدى لضربة جزاء سددها ميسي في الدقيقة 63.



وقال ميسي : ضربة الجزاء كانت كفيلة بتغير كل شيء، اتحمل مسئولية ما حدث، لكن علينا أن ننظر إلى الأمام.



وأضاف ميسي الذي أهدر رابع ضربة جزاء من أصل 21 ضربة جزاء نفذها مع المنتخب الأرجنتيني: يؤلمني أنني اهدرت ضربة الجزاء.



وأوضح: أشعر بالآلم لعدم فوزنا بالمباراة، ضربة الجزاء كانت بمثابة فرصة حقيقية لتغير المباراة لصالحنا.