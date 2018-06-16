"تقنية الفيديو" تصيب فان مارفيك بالإحباط

أعرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب أستراليا عن حزنه بسبب هزيمة فريقه أمام فرنسا بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد.

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي 2 -1 خلال مباراة فريقه أمام أستراليا يوم السبت في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال روسيا.



وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل في الدقيقة 58 بهدف سجله النجم أنطوان غريزمان من ضربة جزاء احتسبت عبر نظام "حكم الفيديو المساعد" ثم أدرك المنتخب الأسترالي التعادل بعدها بأقل من ثلاث دقائق عبر ضربة جزاء نفذها ميلي جديناك. وجاء هدف الفوز للمنتخب الفرنسي بتوقيع بول بوجبا.



وقال فان مارفيك أنه غير سعيد بما انتهت عليه المباراة لأن الحكم لم يمنح ضربة جزاء في البداية لكنه غير رأيه لاحقا. وأضاف: الجميع يتحدث عن تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن بالنسبة لي هي مجرد بداية وعلينا أن نتعلم الكثير بشأن هذه التقنية.



وختم بالقول: أفضل الحديث عن المباراة، فخور ولكن محبط، لم يتوقع أحد أن نظهر بهذا المستوى أمام فرنسا.