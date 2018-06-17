المكسيك تفجر مفاجأة ثقيلة وتهزم حامل اللقب في المونديال

عانى المنتخب الألماني من البداية المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أحرزها في البرازيل قبل أربعة أعوام، وذلك عقب خسارته المفاجئة صفر - 1 أمام منتخب المكسيك يوم الأحد في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018.

وظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، بشكل باهت للغاية، ليعجز عن هز شباك منتخب المكسيك، الذي قدم لاعبوه أداء بطوليا منحهم أول انتصار في تاريخ المنتخب الأميركي الشمالي خلال مواجهاته مع منتخب الماكينات.

ويدين منتخب المكسيك، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه هيرفينغ لوزانو، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليقود بلاده لوضع حد للتفوق الألماني خلال المواجهات المباشرة التي جمعته بنظيره المكسيكي في كأس العالم.

وسبق للألمان التغلب على المكسيك في المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما في نسخ البطولة أعوام 1978 و1986 و1998، علما أن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها منتخب ألمانيا في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم بعدما سبق أن خسر 1 - 2 أمام نظيره الجزائري في نسخة البطولة عام 1982 بإسبانيا.

بهذه النتيجة، حصل منتخب المكسيك، على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي السويد وكوريا الجنوبية أيضا، فيما ظل منتخب ألمانيا بلا نقاط.