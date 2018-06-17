صراع رونالدو وميسي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقارنات لا تنتهي بين البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي، عندما ساهم الأول في تسجيل ثلاثية "هاتريك" أمام إسبانيا يوم الجمعة، فيما أهدر الأخير ضربة جزاء في تعادل منتخبه أمام الوافد الجديد أيسلندا.

وأينما يحل ميسي يكون مصدرَ اهتمام الجميع، فظهوره المونديالي الأول جعل من اسمه الأكثرَ تداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر بأكثرَ من مليوني عملية تفاعل سواء الإعجابات أو التعليقات أو إعادة النشر، فالمغردون تناولو بكثافة صور ضياع ضربة الجزاء وآخرون نشرو صورا لميسي وهو محاط بالمدافعين الأيسلنديين.

واعتادت جماهير كرة القدم على كسر دييغو مارادونا للقواعد أينما حضر حيث ظهر في أكثر من لقطة خلال مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام أيسلندا وهو يدخن السيغار منذ وصوله الملعب وحتى صافرة النهاية متجاهلا القوانين، واللافتة العملاقة التي تصدرت الملعب، وكتب عليها ممنوع التدخين.

وجذب البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار باحتفاليته الغريبة، عندما وضع يده على ذقنه في إشارة إلى انه أعظم لاعب في العالم بعد تسجيله الهدف الأول أمام إسبانيا، والتي تُختصر بالإنجليزية، بكلمة "غوت".

ويبدو أن رونالدو بهذه الحركة قصد إرسال رسالة إلى غريمه ميسي الذي ظهر كبطل لأحد الإعلانات التجارية منذ فترة وهو بجانب ماعز.