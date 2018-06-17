غوتزه يتجاهل "الاستبعاد" ويطالب الألمان باللقب

رفض ماريو غوتزه النحيب على استبعاده من قائمة المنتخب الألماني في مونديال روسيا. وأكد أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب الألماني في روسيا.

وسجل غوتزه هدف الفوز في شباك الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل، ليمنح بلاده اللقب الرابع في كأس العالم، لكن تم استبعاده من القائمة التي أعلنها المدرب يواخيم لوف في روسيا بعد موسم باهت قدمه مع بوروسيا دورتموند.



وكتب غوتزه عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأحد : أوجه حديثي لزملائي، أجلبوا النجمة الخامسة.



ويضع لاعبو منتخب ألمانيا أربعة نجوم على قميصهم في إشارة إلى الفوز بلقب كأس العالم أربع مرات.



كما حث لارس ستيندل الذي تم استبعاده من المونديال بسبب الإصابة، فريقه على نيل اللقب. وكتب: يا أولاد أقول لكم اجلبوا الكأس إلى ألمانيا مرة أخرى.

وتخوض ألمانيا اولى مبارياتها فى المونديال فى يوم الأحد أمام المنتخب المكسيكي.