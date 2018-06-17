كفيست يودع المونديال بعد إصابته في "الضلوع"

المصدر: سارانسك - د ب أ

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يوم الأحد، أن بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا انتهت بالنسبة للاعب خط الوسط ويليام كفيست بسبب إصابته في الضلوع.

وتعرض كفيست، 33 عاما، للإصابة خلال مباراة المنتخب الدنماركي التي فاز فيها على نظيره بيرو 1 - صفر يوم السبت في افتتاحية مبارياتهما بالمجموعة الثالثة.

ونشر الاتحاد الدنماركي تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" جاء فيها: كل من بالفريق يتمنى الشفاء العاجل لويليام. نتمنى أن يعود للملعب سريعا.

ويتعين على أوجه هاريدي مدرب المنتخب الدنماركي أن يستكمل المونديال بـ22 لاعبا فقط لاسيما وأن استدعاء لاعبين بدلا من آخرين بسبب الإصابة كان ممكنا قبل خوض أول مباراة.