كورتوا: وجود هازارد يحفزنا كثيراً

قال تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا يوم الأحد إن ايدين هازارد يقدم أفضل أداء في مسيرته لكن منتخب بلاده بحاجة لكي يكون أبرز لاعبيه في قمة مستواهم لو أرادوا المنافسة بقوة في كأس العالم، ومنتخب بلجيكا من المرشحين لتقديم عروض قوية في كأس العالم ويبدأ مشواره في البطولة يوم الاثنين ضد بنما المغمورة في المجموعة السابعة.

وقال كورتوا إن هازارد زميله في تشيلسي الذي أحرز هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي يشعر بحافز كبير.

وأبلغ كورتوا الصحافيين: لا أعتقد أنني شاهدته يلعب أو يتدرب بهذه الطريقة المذهلة مثل آخر ثلاث مباريات. أعتقد أنه وصل إلى مستوى آخر، لكن كورتوا شدد سريعا على أنه لن يستطيع لاعب واحد الفوز بكأس العالم وتحدث عن الروح الجديدة في الفريق المعروف بأنه الجيل الذهبي لبلجيكا.

وقال حارس تشيلسي: لا أعتقد أننا بحاجة لوجود هازارد فقط في قمة مستواه. أعتقد أننا بحاجة أن يسجل روميلو الأهداف وأن يلعب دي بروين كما يفعل في مانشستر سيتي. أعتقد أننا لو أردنا التقدم فيجب على كل اللاعبين أن يكونوا في قمة مستواهم. أعتقد أننا نملك الكفاءة والموهبة ونعلم بعضنا البعض جيدا. أغلبنا في قمة مستواه ونشعر بالثقة. أعتقد أننا لسنا أبرز مرشح للفوز لكننا نملك فرصة التقدم ونؤمن بذلك كفريق. لا نقول إننا سنفوز لكننا نملك الكفاءة.

وحذر المدرب روبرتو مارتينيز الجماهير من عدم توقع مباراة سهلة ضد بنما حتى بعدما سجلت هدفا واحدا في آخر ست مباريات: بنما واحدة من قصص كأس العالم. وصلت للمرة الأولى عكس التوقعات وهذا خطير للغاية. يؤمنون بأنفسهم. إنها مباراتها الأولى على الإطلاق وأخشى من أن نتأثر بهذا الأمر. هذه مباراة لن نتحمل الخروج منها بخيبة أمل ولا يمكن توقع أن نفوز بها سريعا.