لوزانو: هدفي في نوير الأفضل في حياتي

أعرب النجم المكسيكي، هيرفنغ لوزانو، عن سعادته بفوز منتخب بلاده "التاريخي" 1 - صفر على ألمانيا، حامل اللقب، يوم الأحد في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

وتحدث لوزانو عن الهدف الذي سجله في مرمى مانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، حيث قال: إنه أفضل هدف سجلته في حياتي بأكملها، بذلنا أقصى جهد ممكن لدينا اليوم، دون أي ضغوط عصبية، كنا ندرك ما يتعين علينا القيام به، وقمنا به. بإمكاننا الظهور بأفضل مستوى وهو ما قدمناه اليوم حقا.

وقدم منتخب المكسيك أداء بطوليا، حيث استغل لاعبوه الظهور الباهت للاعبي المنتخب الألماني، الذين ظهروا بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليخطف لوزانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ويقود بلاده لوضع حد للتفوق الألماني على المنتخب الأمريكي الشمالي.

وكانت ألمانيا تغلبت على المكسيك في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما في كأس العالم أعوام 1978 و1986 و1998. بهذه النتيجة، حصل منتخب المكسيك على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم أيضا منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.