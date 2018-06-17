مارادونا يحذر سامباولي من العودة إلى الأرجنتين

حذر دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية المدرب الحالي للمنتخب الوطني خورخي سامباولي أنه إذا واصل اللعب بهذه الطريقة، فلن يتمكن من العودة إلى الأرجنتين، وذلك غداة التعادل المخيب أمام أيسلندا 1-1 في مونديال روسيا 2018.

ورأى مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى لقبها العالمي الأخير عام 1986، أن ما قدمه المنتخب أمام الوافد الجديد أيسلندا السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة "عار".

وتابع مارادونا الذي كان حاضرا في المدرجات السبت انتقاده لسامباولي بالقول: أن يُحضر للمباراة دون أن يأخذ في عين الاعتبار أن طول لاعبي أيسلندا 1,90 م يساورني انطباع بأن هناك غضبا عاما داخل الفريق.

ولم يشأ مارادونا انتقاد نجم المنتخب ليونيل ميسي الذي أهدر ركلة جزاء عندما كان التعادل 1-1 سيد الموقف، واكتفى بالقول: من خلال مشاهدتي لميسي على أرضية الملعب، شعرت بالحقيقة أنه كان يغلي، وكنت لأشعر بالأمر ذاته لو كنت مكانه.

وتابع: أنا لا ألوم اللاعبين. بإمكاني أن ألوم الافتقار الى جدية العمل. لكني أكرر أنه ليس باستطاعتي أن ألوم اللاعبين لاسيما ميسي الذي قدم كل ما لديه"، مستطردا : أنا أهدرت5 ركلات جزاء على التوالي، ورغم ذلك بقيت دييغو مارادونا. أي أن ركلات الجزاء التي أهدرها لم تؤثر على مكانته كأحد أساطير اللعبة.