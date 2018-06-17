مارادونا يعتذر عن "التدخين" ويقول: ميسي هو السبب

اعتذر الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا يوم الأحد عن انتهاك لوائح حظر التدخين في كأس العالم، مشيراً إلى أنه شعر بالتوتر عقب إهدار ليونيل ميسي ضربة جزاء.

وأقدم مارادونا على التدخين خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب الأرجنتين مع نظيره الايسلندي بهدف لمثله يوم السبت في موسكو.

وشوهد مارادونا وهو يدخن داخل استاد سبارتاك أثناء المباراة، وقال في وقت لاحق إنه لم يكن على دراية باللوائح، مشيرا إلى أنه شعر بالتوتر بعد إهدار ليونيل ميسي ضربة جزاء للأرجنتين.

وقال عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: اليوم كان صعبا على الأرجنتينيين، الكثير من التوتر خلال الظهور الأول في كأس العالم، كل شخص وله طريقته في الشعور بالأشياء، حقا لم أكن أعرف أنه غير مسموح بالتدخين داخل الملعب، أعتذر للجميع وللفيفا، هيا يا أرجنتين لندعم أولادنا، الآن أكثر من أي وقت مضى.