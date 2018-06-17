مارشينا يصل معسكر إسبانيا لمعاونة المدرب هييرو

التحق كارلوس مارشينا لاعب إسبانيا السابق بمعسكر منتخب بلاده المشارك حاليا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك لتولي المهام التي كان يتولاها فيرناندو هييرو قبل إسناد تدريب الفريق إليه.



وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أسند مهمة تدريب المنتخب إلى هييرو المدير الرياضي للاتحاد نهاية الأسبوع الماضي خلفا للمدرب جولين لوبيتيجي الذي أقيل من منصبه قبل يومين فقط من بداية مسيرة الفريق في المونديال الروسي. والآن سيتولى مارشينا مهام المدير الرياضي إلى جانب معاونته هييرو في تدريب الفريق.



وقال مارشينا ، في مؤتمر صحفي بمقر إقامة المنتخب الإسباني بمدينة كراسنودار : تحدثت إلى فيرناندو ، وطالبني بمساعدته. الهدف هو المعاونة.



وكان مارشينا (38 عاماً) توج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008) مع المنتخب الإسباني كلاعب كما توج معه بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.



ويتولى مارشينا مهمة حلقة الوصل بين اللاعبين والطاقم التدريبي ومسؤولي الاتحاد الإسباني للعبة علما بـأنه سيتولى هذا العمل على سبيل الإعارة من نادي أشبيلية على أن يعود ، كما أكد بنفسه ، لعمله عقب انتهاء مشاركة المنتخب الإسباني في المونديال الروسي.



وأوضح مارشينا : إنني على ما يرام في أشبيلية هذا النادي العظيم وأعتزم الاستمرار معه لفترة طويلة حيث أستمتع بالعمل في هذا النادي.



وكان مارشينا لاعبا أساسيا في صفوف المنتخب الإسباني في يورو 2008 تحت قيادة المدرب الراحل لويس أراغونيس كما كان ضمن صفوف الفريق في مونديال 2010 . كما لعب مارشينا لفرق مثل فياريال فالنسيا وأشبيلية.



وقال مارشينا إن المنتخب الإسباني يجب أن يضع كل تركيزه في كيفية المنافسة بقوة في المونديال الحالي. وأوضح : :يجب أن تكون النزعة الفردية أدنى من مصلحة الجماعة والفريق.



ويرى مارشينا أن المنتخب الإسباني ، بلا شك ، على الطريق الصحيح بعد تعادله 3 - 3 مع نظيره البرتغالي في أولى مبارياته بالبطولة رغم التغيير في الإدارة الفنية للفريق قبلها بيومين فقط.



كما أكد أنه لا يشك أبدا في إمكانيات هييرو العالية وقدرته على قيادة الفريق في هذه البطولة رغم عدم خبرته. وقال تولي هذا الدور في هذه الظروف يمنحه جدارة هائلة . إنه مستعد تماما لهذا التحدي.



ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الإيراني في مدينة كازان يوم الأربعاء المقبل فيما سيختتم مسيرته في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة بلقاء نظيره المغربي في مدينة كاليننجراد يوم 25 يونيو الحالي.