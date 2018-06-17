"فيفا" يحرم بوغبا من هدفه المونديالي الأول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأحد احتساب هدف الفوز لمنتخب فرنسا في شباك أستراليا كهدف عكسي، بدلاً من تسجيله باسم لاعب الوسط بول بوغبا.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي 2 -1 السبت على ملعب "كازان أرينا" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.



وفي البداية تم احتساب الهدف الذي جاء في الدقيقة 81 باسم بول بوغبا بعدما لمست تسديدته جسد اللاعب الأسترالي عزيز بيهيش ثم ارتطمت بالعارضة قبل أن تجتاز الكرة خط المرمى.



وتم استخدام تكنولوجيا خط المرمى قبل احتساب الهدف. لكن فيفا أكد يوم الأحد احتساب الهدف باسم بيهيش بطريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده.