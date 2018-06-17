مدرب بنما: عازمون على إلهام الجيل القادم

قال هيرنان داريو غوميز مدرب بنما يوم الأحد أن لاعبي فريقه سيدخلون مباراتهم الأولى في المونديال أمام المنتخب البلجيكي وهم عازمون على جعل بلادهم فخورة بهم ولإلهام الأجيال القامة للاقتداء بهم.



ويلتقي منتخب بنما مع نظيره البلجيكي يوم الاثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.



وقال غوميز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة : نريد أن نعود لبنما ونحن نشعر بالفخر بالعمل الكبير الذي قدمناه هنا. يمكننا ترك إرث لبنما لبطولات كأس العالم المقبلة. هذا شيء محوري .



ويعتبر منتخب بنما غير مرشح للفوز على المنتخب البلجيكي، الذي يضم نجوم الدوري الإنجليزي كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وإدين هازارد.

وعانى منتخب بنما أمام المنتخبات الأوروبية في المباريات الودية التي سبقت كأس العالم، بما في ذلك الخسارة صفر - 6 أمام منتخب سويسرا.

ولا يوجد أي أوهام لدى غوميز بشأن صعوبة المهمة وأثنى كثيرا على المنتخب البلجيكي، الذي وصفه بالفريق الاستثنائي للغاية.



وردا على سؤال حول إمكانية قيام منتخب بنما بتقديم مباراة قوية مثلما فعل منتخب أيسلندا امام الأرجنتين قال غوميز إن فريقه يواجه تحديا أكبر.



وقال غوميز : منتخب الأرجنتين لا يرقى لنفس جودة المنتخب البلجيكي، ولكنه وأضاف: منتخب بنما لديه اعتقاد بأنه يمكن أن يصدم العالم، إذا كان يومنا جيدا، يمكن لأي شيء أن يحدث.