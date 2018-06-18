إيسكو: الإسبان لا يستسلمون تحت أي ظرف

أشاد الإسباني إيسكو بالروح التي يتمتع بها منتخب بلاده، وأكد أن فريقه لا يستسلم أبدا أمام أي ظروف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لقاء إسبانيا أمام إيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2018 ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل زملائه في المونديال الحالي.



وقال لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين: هذا الفريق يمتلك قلب وفخر كبيرين ورغبة هائلة في القيام بالأمور على نحو جيد، نحن نتألق أمام المعوقات، في المباراة الأولى لم نستسلم في أي لحظة، هذا الفريق لا يستسلم أبدا.



واستهلت إسبانيا مشوارها في المونديال بالتعادل 3 - 3 أمام البرتغال، وهي النتيجة التي تعتبر إيجابية بعد الزلزال الذي أحدثه قرار إقالة المدير الفني السابق للفريق، جولين لوبيتيجي.



وتابع إيسكو قائلا: لقد قدمنا مباراة متكاملة، لم نمنحهم الكثير من الفرص ولكن في النهاية ركلة جزاء وضربة ثابتة صنعتا الفارق، قدمنا مباراة جيدة وخاصة في الشوط الثاني، خطأ انتزع منا الفوز.



وأشار إيسكو إلى إنه من المبكر التحدث عن حظوظ منتخب إسبانيا في الفوز بلقب المونديال، واستطرد قائلا: تعادلنا معهم، هذا هو المونديال، لن يهدي أحد لك شيئا، علينا أن نقدم ما لدينا بنسبة 200 بالمئة، الآن أمامنا مباراة ستحدد مستقبلنا في المونديال وأرى الفريق مستعدا للغاية.